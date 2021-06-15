Оуэн Уилсон сыграет в супергеройском экшене

Комик Оуэн Уилсон присоединился к новому проекту стриминга Netflix под названием «Секретная штаб-квартира».

Это будет подростковый супергеройский экшен, главный герой которого, школьник-тинейджер, по сюжету обнаруживает под своим домом сверхсекретную штаб-квартиру знаменитого супергероя. И тут этот штаб атакуют злодеи, и мальчишке вместе с друзьями приходится обороняться.

В режиссерском кресле находятся Генри Джуст и Эриель Шульман, ранее снявшие для Netflix супергеройский экшен «Проект Power». Продюсирует Джерри Брукхаймер, а в ролях вместе с Уилсоном значится другой комик, Майкл Пенья из «Человека-муравья». Релиз запланирован на 12 августа 2022 года.