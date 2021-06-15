Новый вид тренировок от Сальмы Хайек удивил — всего 5 минут в день

Голливудская актриса Сальма Хайек придумала абсолютно новый вид тренировок, который занимает всего 5 минут, но поддерживает ее тело в прекрасной форме.

В конце 2020 года 54-летняя Сальма Хайек отправилась на отдых. Она позировала в бикини на берегу океана, чем вызвала неподдельный восторг у своей аудитории. Фигура знаменитости выглядит идеальной, ей могут позавидовать многие молодые девушки! Сейчас же Сальма признается, что от былой фигуры у нее ничего не осталось, но она не расстраивается, ведь знает способ, как быстро и легко привести себя в форму.

“Тогда я села на серьезную диету, начала активно тренироваться и сразу же уехала в отпуск. За первую неделю я сделала больше 1000 фотографий, которые опубликовала в социальной сети. Потом мне пришлось объедаться и набирать вес” – рассказывает актриса.

Зачем Сальма набрала вес?



Дело в том, что лишние килограммы знаменитости пришлось набрать ради новой роли. В картине “Дом Гуччи” Хайек играет ясновидящую и лучшую подругу Патриции Реджани. За время съемок актриса значительно прибавила в весе, но ее это никак не смутило. Сейчас она активно сбрасывает лишние килограммы, для этого у нее есть личная система тренировок, на которую Сальма тратит очень мало времени.

“Я очень люблю занятия йогой. Поэтому я сама придумала программу упражнений, и она длится всего пять минут. За это время я успеваю проработать все свое тело. На следующий день все тело ужасно болит, но если заниматься каждый день, то вы совершенно ничего не будете чувствовать” – признается актриса.

Какой именно комплекс упражнений придумала Хайек, она не призналась. Возможно немного позже актриса расскажет и покажет секретные упражнения.

Но мы хотим напомнить, что Сальма очень часто в своих интервью рассказывает, что считает секретом молодости и привлекательности медитации. Сама знаменитость практикует правильное дыхание и медитативные практики уже более 20 лет! Благодаря им она всегда чувствует душевную гармонию.