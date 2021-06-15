Рядом с гигантской звездой нашли загадочный темный объект, нарушающий правила физики Зеленський поскаржився на несправедливі вимоги МВФ до України » На вооружении ВСУ практически не осталось снайперских винтовок СВД На вооружении ВСУ практически не осталось снайперских винтовок СВД. Снайперские винтовки СВД 7,62х54 мм сдаются на склады. За последние годы ВСУ получили порядка 1500 винтовок различных систем. Среди них винтовки украинского производства Zbroyar UR-10 и UBR-008,американские Savage-110 и крупнокалиберные 12,7 мм Barett M82. Среди прочего фонд Roshen передал более 400 единиц современного снайперского вооружения, неизвестный доброжелатель порядка 100 винтовок, значительная часть винтовок поступила как помощь волонтеров и союзников

.Официально на вооружение принята только винтовка Zbroyar,компания также наладила выпуск патронов. Винтовки остальных систем просто допущены к эксплуатации. https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinska-armiya-zaminyla-majzhe-vsi-gvyntivky-svd-novoyu-zbroyeyu/