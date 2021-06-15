На границе между Южной и Северной Кореей будут дежурить роботы

Сообщается, что первых двух роботов-пограничников стоимостью 2,5 млн долларов планируется разместить с южной стороны демилитаризованной зоны в октябре этого года. На протяжении трех месяцев они будут работать в пилотном режиме, после чего будет принято решение об их массовом использовании.

Сообщается, что роботы будут передвигаться по специальным рельсам со скоростью до пяти метров в секунду и нести дежурство круглосуточно. Устройства оснащены наклонно-поворотной камерой высокого разрешения и современными сенсорами.

Искусственный интеллект робота будет самостоятельно анализировать звуки и изображение с камеры и оповещать операторов в случае обнаружения подозрительной активности.

«Применение роботов позволит установить более плотное, круглосуточное наблюдение, минимизировать наличие лазеек и в целом повысить боеготовность южнокорейских войск», — отмечает государственное агентство оборонных закупок Южной Кореи DAPA.

Напомним, летом 2020 года КНДР прервала контакты с Южной Кореей, а также взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне. Поводом для прекращения диалога послужил вброс антиправительственных листовок на территорию Северной Кореи. Листовки отправляли северокорейские перебежчики, ныне проживающие в Южной Корее.

Отметим, что власти Республики Корея запретили общественным организациям отправлять пропагандистские листовки на территорию КНДР, однако случаи вброса листовок повторялись. Тем не менее, северокорейские власти контактов с Южной Кореей пока не возобновляли.