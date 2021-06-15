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Мадонна выложила фото в белье и озадачила фанатов неестественной формой головы

Американская певица Мадонна поделилась новым селфи и возмутила фанатов неестественной внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 62-летняя знаменитость запечатлена в черном комплекте нижнего белья. Ее образ дополнили ободок со стразами и множество золотистых подвесок. На лицо исполнительницы нанесен макияж в естественных тонах. «Новая жизнь. Нью-Йорк. Переосмысление», — подписала она пост, который набрал почти 490 тысяч лайков.

Поклонников озадачила странная форма лица певицы: они обратили внимание на треугольную форму головы, острые скулы и подбородок Мадонны и принялись критиковать ее за злоупотребление пластическими операциями. «Что случилось с твоей головой? Слишком много пластических операций, милая», «Ты была очень красивой и осталась бы такой, если бы старела естественным образом», «Новая жизнь и очередная подтяжка лица? Тебя не узнать», «Королева, что не так с твоим лицом? Почему оно треугольное?» — негодовали они.

Звезда не отве

15 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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