Как выбрать действенный противовирусный препарат

Заболевания, вызванные вирусной этиологией – одни из самых распространенных. К ним относятся не только вирусы, которые вызывают грипп и ОРВИ, но и вирусы герпеса, гепатита, ВИЧ и папилломы и др. На сегодняшний день выявлено более 500 видов патогенных микроорганизмов лишь только провоцирующих простудные недуги. Для лечения и предотвращения таких заболеваний используют противовирусные препараты, купить которые можно как по рецепту врача, так и без него.

Разновидности противовирусных средств

Существует две большие группы противовирусных лекарств, которые делятся в зависимости от принципа действия. Первые выступают в роли профилактики, и деактивирую вирус на подходе к клеткам, оберегая организм от заражения. Вторая категория блокирует размножение вирусных клеток и уничтожает их уже в процессе болезни.

Классификация препаратов противовирусной направленности:

Блокаторы М2-каналов – воздействуют на мембраны белков вируса, подавляют грипп А типа.

Ингибиторы нейраминидазы – подавляют вирусные ферматы, предотвращая их размножение и высвобождение новых частиц.

Ингибиторы гемагглютинина – препятствуют слиянию клеточных мембран и липидной оболочки самого вируса.

Лейкоцитарные интерфероны – создаются из лейкоцитов донорской крови или при привлечении бактериальных культур, как препараты против специфических вирусов.

Индукторы интерферона – стимулируют выработку организмом собственного интерферона для усиления способности иммунной системы самостоятельно справляться с недугом.

Каждая категория препаратов имеет свои положительные стороны и минусы. Подбор лекарственных средств должен осуществляться индивидуально, лучше под руководством врача.

На что обращать внимание при выборе противовирусных таблеток

Разнообразный ассортимент препаратов и их доступность в аптечных сетях, не единственный фактор, которым стоит руководствоваться при приобретении противовирусных средств. В списке ключевых параметров присутствуют:

минимальное количество побочных явлений и противопоказаний;

отсутствие токсичности и безопасность препарата;

универсальность действия;

наличие иммуномодулирующего эффекта;

отсутствие индивидуальной непереносимости одного из компонентов.

Также необходимо оценить способность человека соблюдать назначенную дозировку и продолжительность курса приема противовирусного препарата. Следование инструкции напрямую влияет на его эффективность.