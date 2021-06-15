Как выбрать действенный противовирусный препарат

Заболевания, вызванные вирусной этиологией – одни из самых распространенных. К ним относятся не только вирусы, которые вызывают грипп и ОРВИ, но и вирусы герпеса, гепатита, ВИЧ и папилломы и др. На сегодняшний день выявлено более 500 видов патогенных микроорганизмов лишь только провоцирующих простудные недуги. Для лечения и предотвращения таких заболеваний используют противовирусные препараты, купить которые можно как по рецепту врача, так и без него.
Разновидности противовирусных средств
Существует две большие группы противовирусных лекарств, которые делятся в зависимости от принципа действия. Первые выступают в роли профилактики, и деактивирую вирус на подходе к клеткам, оберегая организм от заражения. Вторая категория блокирует размножение вирусных клеток и уничтожает их уже в процессе болезни.
Классификация препаратов противовирусной направленности:
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Блокаторы М2-каналов – воздействуют на мембраны белков вируса, подавляют грипп А типа.
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Ингибиторы нейраминидазы – подавляют вирусные ферматы, предотвращая их размножение и высвобождение новых частиц.
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Ингибиторы гемагглютинина – препятствуют слиянию клеточных мембран и липидной оболочки самого вируса.
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Лейкоцитарные интерфероны – создаются из лейкоцитов донорской крови или при привлечении бактериальных культур, как препараты против специфических вирусов.
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Индукторы интерферона – стимулируют выработку организмом собственного интерферона для усиления способности иммунной системы самостоятельно справляться с недугом.
Каждая категория препаратов имеет свои положительные стороны и минусы. Подбор лекарственных средств должен осуществляться индивидуально, лучше под руководством врача.
На что обращать внимание при выборе противовирусных таблеток
Разнообразный ассортимент препаратов и их доступность в аптечных сетях, не единственный фактор, которым стоит руководствоваться при приобретении противовирусных средств. В списке ключевых параметров присутствуют:
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минимальное количество побочных явлений и противопоказаний;
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отсутствие токсичности и безопасность препарата;
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универсальность действия;
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наличие иммуномодулирующего эффекта;
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отсутствие индивидуальной непереносимости одного из компонентов.
Также необходимо оценить способность человека соблюдать назначенную дозировку и продолжительность курса приема противовирусного препарата. Следование инструкции напрямую влияет на его эффективность.
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