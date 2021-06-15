Iiko – инновационные технологии для автоматизации ресторанного бизнеса

Iiko – это ультрасовременная система для управления всеми рабочими процессами в заведении общественного питания: закупками, складом, кухней, бюджетом, доставкой, а также сотрудниками, партнерами и лояльностью клиентов. Автоматизация кафе с iiko не требует наличия навыков программирования и особых знаний. Достаточно просто приобрести готовое ПО с требуемым набором функций, которые можно подобрать конкретно для каждого заведения.

Преимущества iiko

Программа учета ресторана iiko отличается от аналогов универсальностью. Это технологическое решение можно подстроить под заведение общественного питания любого масштаба – от маленькой кофейни до обширной сети закусочных.

Iiko полностью автоматизирована, не нуждается во вмешательстве человека, работает как часы. ПО обеспечивает:

упрощение всех производственных процессов (от закупок, приема заказов до выдачи блюд);

осуществление полноценного, круглосуточного контроля работы заведения;

автоматизацию кассовых процессов;

упрощение ведения отчетности.

Iiko – это практически неограниченные возможности

Программа iiko создавалась с применением технологий искусственного интеллекта. Она имеет простой и понятный интерфейс, а также запросто интегрируется с различными приложениями и сайтами.

Владелец iiko может самостоятельно выбирать удобный формат использования ПО (установить iiko локально или в облако) и подстроить программу под индивидуальные потребности.

Революционная утилита для автоматизации бизнеса охватывает все сферы деятельности заведения общепита:

прием заказов и доставку;

закупки и поставки продуктов;

деятельность персонала;

расход продукции;

бухгалтерскую отчетность;

аудит, анализ и оптимизацию;

оплату продукции, выдачу чеков и кассу в целом;

поощрение сотрудников.

Iiko уже оценили во многих странах: Южной Корее, России, Израиле, ОАЭ. На сегодняшний день ПО использует более 60-и тысяч заведений по всему миру.

Как стать владельцем iiko?

Чтобы заказать программу для автоматизации ресторанного бизнеса, оставьте заявку на сайте компании Retail Soft Consulting или закажите обратный звонок. Мы предложим вам несколько пакетов iiko с различным функционалом на выбор:

iikoCloudStart – учет продаж, товарный и складской учет, информация о розничных продажах;

iikoCloudPro – все то же самое, что в паркете Start, плюс полный чет, работа с доставкой (без колл-центра), активация crm для ресторанов iikoCard ;

iikoCard iikoCloudEnterprise – полный набор функций пакета Pro, плюс активация CallCenter, полная интеграция с вашими сайтами и приложениями, мультифункциональная бонусная система.

С iiko ваш бизнес поднимется на новый уровень, а вы – сможете развиваться и улучшать качество предоставляемых услуг.