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ЕС и США договорились продвигать свои ценности во всем мире

Евросоюз и США договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире, сообщил глава Евросовета.

Он также отметил, что ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах.

15 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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