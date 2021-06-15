Евросоюз и США договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире, сообщил глава Евросовета.
Он также отметил, что ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах.
|
|
ЕС и США договорились продвигать свои ценности во всем мире
Евросоюз и США договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире, сообщил глава Евросовета.
Он также отметил, что ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply