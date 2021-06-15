Оуэн Уилсон сыграет в супергеройском экшене Сирша Ронан и Пол Мескал сыграют в жестком триллере «Враг» » ЕС и США договорились продвигать свои ценности во всем мире Евросоюз и США договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире, сообщил глава Евросовета. Он также отметил, что ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах.