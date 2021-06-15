Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь Машу

46-летний Энрике Иглесиас и 40-летняя Анна Курникова воспитывают троих детей: трехлетних двойняшек Николаса и Люси и годовалую дочь Машу. Пара ведет закрытый образ жизни и личными подробностями делится редко. Поэтому поклонники звездного семейства всегда с большой радостью встречают их новые публикации в соцсетях. Вчера певец поделился новым снимком со своей младшей дочкой с русским именем Маша.

Детей Иглесиас просто обожает. Он признавался, что после появления на свет двойняшек его жизнь очень изменилась. Но, несмотря на все сложности воспитания детей, они с Курниковой решили, что было бы хорошо, если бы у Николаса и Люси появился брат или сестра.

После рождения двойняшек мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив, — отмечал он.

Энрике отлично справляется со своими отцовскими обязанностями и во всем помогает возлюбленной — меняет детям памперсы, кормит их и играет.

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете, — отмечал он.

Надо сказать, что дети пары растут настоящими полиглотами. С малышами их родители общаются на английском, испанском и русском языках, который осваивает и их звездный папа.