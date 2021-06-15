Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями

Спустя месяц после первых новостей о возобновлении романа 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека появилось первое официальное тому подтверждение. На днях репортерам издания Page Six удалось снять влюбленную пару на видео во время их ужина в Малибу. В ролике Бен и Дженнифер целуются.



Бен присоединился к возлюбленной и ее близким, чтобы отметить день рождения сестры Лопес Линды, которой исполнилось 50 лет. Присутствовали на семейном торжестве и дети Лопес от ее брака с Марком Энтони — 13-летние Макс и Эмма.

Дженнифер новые отношения от родных не скрывает — ее мама Гваделупе Бена просто обожает и даже недавно навестила его на съемочной площадке в Лас-Вегасе, где он работает над новым фильмом.

В прошлом мама Дженнифер и Бен были очень близки. Гваделупе его очень любила и расстроилась, когда они с Дженнифер расстались. Она в восторге оттого, что они снова вместе,



— делится инсайдер.









Он добавил, что за ужином Бен и Джен выглядели очень счастливыми и вели себя нежно и ласково по отношению друг к другу.

Они держались за руки под столом,

— сказал источник.

Он также сказал, что с детьми возлюбленной Аффлек быстро нашел общий язык — все чувствовали себя более чем комфортно.

Дети болтали с Беном, и он был в отличном настроении. Он улыбался и смеялся. Потом они заказали много еды, которой делились друг с другом,

— добавил инсайдер.