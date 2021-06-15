Бритни Спирс решилась раскрыть правду об опекунстве

Поп-принцесса 90-х появится в суде с показаниями против Джеймса Спирса.
Присутствовать лично на заседании Бритни не будет, ее выступление заслушают по видеосвязи. Слушание назначено на 23 июня и пройдет в Лос-Анджелесе. Это будет первое публичное выступление Спирс в деле о собственном опекунстве.
Этими делами занимается ее родной отец. Бритни неоднократно пыталась оспорить решения судов об опеке, но родитель выступал с новыми доказательствами ее недееспособности. Например, в марте он шокировал журналистов страшным диагнозом дочери, сообщив, что Бритни страдает деменцией.
Инсайдер издания рассказал, что Бритни часто признавалась ему в том, что она боится своего 69-летнего отца и чувствует себя пленницей в собственном доме.
«Конечно, она может делать все, что ей заблагорассудится, например, она имеет право водить машину. Но стоит Бритни захотеть сделать что-то более серьезное, она не имеет на это право. Каждый ее шаг контролирует отец», — рассказал источник.
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