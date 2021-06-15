Бритни Спирс решилась раскрыть правду об опекунстве

Присутствовать лично на заседании Бритни не будет, ее выступление заслушают по видеосвязи. Слушание назначено на 23 июня и пройдет в Лос-Анджелесе. Это будет первое публичное выступление Спирс в деле о собственном опекунстве.

Певица уже более 10 лет лишена основных прав. Она не может распоряжаться своей жизнью, видеться с детьми и контролировать свои финансы.

Этими делами занимается ее родной отец. Бритни неоднократно пыталась оспорить решения судов об опеке, но родитель выступал с новыми доказательствами ее недееспособности. Например, в марте он шокировал журналистов страшным диагнозом дочери, сообщив, что Бритни страдает деменцией.

Как сообщает Pagesix , основным требованием Спирс и ее адвокатов станет отстранение от участия в деле Джеймса Спирса, если суд поддержит певицу, то вопрос с отменой опеки будет решить гораздо проще.

Инсайдер издания рассказал, что Бритни часто признавалась ему в том, что она боится своего 69-летнего отца и чувствует себя пленницей в собственном доме.

«Конечно, она может делать все, что ей заблагорассудится, например, она имеет право водить машину. Но стоит Бритни захотеть сделать что-то более серьезное, она не имеет на это право. Каждый ее шаг контролирует отец», — рассказал источник.