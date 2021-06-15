Бритни Спирс показала свое любимое «скрытое от глаз» тату на теле

На размещенной фотографии 38-летняя певица позирует спиной к камере в неоново-розовом купальнике с открытой спиной и руками придерживает над головой волосы. Таким образом Спирс показывает небольшой рисунок-надпись на шее.

«Вы когда-нибудь раньше видели татуировку сзади на моей шее? Это слово, написанное задом наперед на иврите. Mem Hey Shin означает исцеление. Это мое любимое тату, но по иронии судьбы оно скрыта от ваших глаз», — объяснила знаменитость в посте, который набрал более 330 тысяч лайков.

Как отмечает издание, Бритни Спирс имеет множество татуировок на разных частях тела. Например, на ее бедра нанесены кресты, на ступню — виноградная лоза, на правое запястье — отпечаток поцелуя, а на поясницу — фея.