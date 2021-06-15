Байден заявил, что смерть Навального в тюрьме ухудшила бы отношения России с ним и остальным миром

Президент США Джо Байден заявил, что если политик Алексей Навальный умрет в колонии, то это ухудшит отношения России с США и другими странами мира. Таким образом Байден ответил на вопрос о его реакции в случае смерти оппозиционера на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

«Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека. Это было бы трагедией. Это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной», – сказал президент США.

«Господин президент, вы – убийца?» – спросили у Путина в интервью NBC. Он назвал вопрос «словесным несварением»

Также журналисты спросили Байдена продолжает ли он считать Путина убийцей. Ранее в марте президент США во время интервью журналисту телекомпании ABC Джорджу Стефанопулосу утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей.

«Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но, послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», – ответил президент США на пресс-конференции в Брюсселе.