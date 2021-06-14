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“Золота Дзиґа-2021”: статуетку за найкращий фільм отримала стрічка “Атлантида” Васяновича

&#8220;Золота Дзиґа-2021&#8221;: статуетку за найкращий фільм отримала стрічка &#8220;Атлантида&#8221; Васяновича

Фото: Держкіно

Найкращим фільмом п’ятої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” стала стрічка Валентина Васяновича “Атлантида”

Про це повідомила пресслужба ДержКіно України

Зазначається, що картину, створену за підтримки Держкіно, визнали найкращою ще у п’яти категоріях:

  • Найкраща режисерська робота (премія ім.Ю.Г. Іллєнка): Валентин Васянович;
  • Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко;
  • Найкраща операторська робота: Валентин Васянович;
  • Найкращий монтаж: Валентин Васянович;
  • Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко.

Раніше кінооглядач “Прямого” робив огляд на фільм “Атлантида”

14 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Шоу-бизнес
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