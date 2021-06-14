“Золота Дзиґа-2021”: статуетку за найкращий фільм отримала стрічка “Атлантида” Васяновича

Найкращим фільмом п’ятої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” стала стрічка Валентина Васяновича “Атлантида”

Про це повідомила пресслужба ДержКіно України

Зазначається, що картину, створену за підтримки Держкіно, визнали найкращою ще у п’яти категоріях:

Найкраща режисерська робота (премія ім.Ю.Г. Іллєнка): Валентин Васянович;

Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко;

Найкраща операторська робота: Валентин Васянович;

Найкращий монтаж: Валентин Васянович;

Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко.

Раніше кінооглядач “Прямого” робив огляд на фільм “Атлантида”