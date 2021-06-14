Зак Снайдер прокомментировал слух об экранизации «Драконьего жемчуга Зет»

За свою карьеру Зак Снайдер снял успешные исторические ленты, множество фильмов о супергероях и даже пробовал себя в анимации, выпустив «Легенды ночных стражей» в 2010 году.

А в недавнем интервью для YouTube-канала Тайрона Магнуса режиссер признался, что хотел бы экранизировать популярное аниме «Драконий жемчуг Зет».

«Да, я бы подумал об этом. Я имею в виду, если бы это произошло, но я определенно сделал бы ремейк аниме или анимационно-игровой фильм. Это было бы весело, потому что я люблю анимацию и смотрел много чего», — пояснил Снайдер.

Манга Акиры Ториямы «Жемчуг дракона», на основе которой сняли 17 полнометражных аниме и три мультсериала, оказала огромное влияние на поп-культуру, в том числе на авторов One Piece и «Наруто».

Главный герой Гоку с детства изучает боевые искусства и занимается поисками магического «жемчуга дракона», исполняющего любое желание. Параллельно ему приходится защищать Землю от инопланетян и других злобных существ.

Сейчас Зак Снайдер занят производством нового мультипликационного сериала для Netflix «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас» по мотивам его нового фильма о зомби. Но, возможно, именно «Драконий жемчуг Зет» станет его следующим проектом.