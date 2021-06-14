Warner Bros. снимет свой приквел «Властелина колец»

Киностудии New Line Cinema и Warner Bros. Animation объявили о намерении расширить вселенную «Властелина колец» с помощью анимационного фильма под названием «Война Рохиррим». Как следует из заглавия, проект будет посвящен подвигам воинства королевства людей Рохан.

«Спустя двадцать лет после выхода отмеченной наградами трилогии “Властелин колец”, основанной на культовых книгах Дж.Р.Р. Толкина, New Line Cinema сотрудничает с Warner Bros. для создания оригинального аниме-фильма режиссера Кэндзи Камиямы, который познакомит поклонников с легендарной битвой, которая помогла сформировать Средиземье и подготовила почву для эпических приключений, воплощенных в жизнь во “Властелине колец”, — говорится в совместном заявлении компаний по этому поводу.

Ожидается, что основная часть событий будет происходить в Хельмовой Пади. Напомним, что согласно мифологии Толкина, в 2758–2759 годах Третьей Эпохи произошла роханско-дунландская война. Король Хельм Молоторукий укрылся в крепости и выдержал жестокую осаду, в процессе которой пало множество воинов, в том числе и сам правитель.

Создатель полнометражной трилогии Питер Джексон не будет иметь к новому проекту никакого отношения.