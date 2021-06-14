В НАТО рассказали об «обстоятельствах», указывающих на причастность РФ к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Россия может быть причастна к инциденту с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На это указывают некоторые обстоятельства, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает радиостанция Times Radio.

«Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства», — заявил генсек альянса.

Он добавил, что «Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, — в столицу другого члена НАТО — Вильнюс».

Все это косвенно указывает на возможную причастность России к этой истории, отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что отношения между НАТО и РФ находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны. Генсек альянса уверен, что Москва пытается внести раскол между странами НАТО и влиять на их демократические процессы. К этому, по словам Столтенберга, нужно относиться серьезно, в том числе наращивать оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваться развединформацией, сохранять бдительность.