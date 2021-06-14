В Израиле закончилась эпоха Нетаньяху — премьер передал власть преемнику

У Израиля сменился премьер-министр, передает DW. Со своего поста ушел «ликудовец» Беньямин Нетаньяху, 15-летняя эпоха правления этого политика закончилась.

Новым главой правительства стал Нафтали Беннет, глава партии правого толка «Ямина».

Беннет ранее был главой Минобороны. Он сформировал коалицию с центристами из «Еш Атид» Яира Лапида. «Ямина» и сторонники Лапида условились, что по прошествии двух лет Беннет передаст премьерский пост лидеру «Еш Атида».

Беньямин Нетаньяху впервые возглавил правительство в 1996 году. Его первая каденция завершилась в 1999-м. В 2009 году политик снова занял пост лидера и провел на нем бессменно 12 лет — рекорд в истории страны.

Последние два года Израиль пребывает в состоянии политического кризиса, за это время там четырежды в досрочном режиме проходили выборы в парламент. По итогам последней избирательной кампании, завершившейся 23 марта, Нетаньяху так и не удалось сформировать правительство.

Новую коалицию, за которую в воскресенье проголосовал кнессет, перешедший в оппозицию со своей партией «Ликуд» Нетаньяху назвал «мошеннической» и пообещал, что свергнет ее, передает BBC News.

В «наследство» преемнику Нетаньяху оставил нерешенный палестино-израильский конфликт. В последнюю стадию его эскалации армия еврейского государства отвечала бомбардировками на ракетные удары со стороны базирующихся в секторе Газа боевиков ХАМАС.

Отметим, экс-премьеру Нетаньяху угрожает судебное преследование по коррупционным делам.