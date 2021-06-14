Зак Снайдер прокомментировал слух об экранизации «Драконьего жемчуга Зет» » В Израиле обнаружили печати, которым 7000 лет Группа археологов из Еврейского университета Иерусалима (HU) сделала редкое открытие, обнаружив небольшой оттиск глиняной печати, возраст которого составляет около 7 000 лет. Оттиск с отпечатанными на нем двумя разными геометрическими штампами был обнаружен в Тель-Цафе, доисторической деревне, расположенной в израильской долине Бейт-Шеан на севере страны. Открытие было сделано во время раскопок, которые проводились между 2004 и 2007 годами под руководством профессора Университета Йозефа Гарфинкеля вместе с двумя его учениками, профессором Дэвидом Беном Шломо и доктором Майклом Фрейкманом, которые сейчас являются исследователями в Университете Ариэля. Вначале на этом месте были обнаружены 150 глиняных печатей, одна из которых является особенно редкой и имеет особое историческое значение. Объект был опубликован в журнале Levant. Печати, также известные как булла, сделаны из небольшого куска глины, которые в исторические времена использовались для запечатывания и подписи писем, а также для предотвращения прочтения их содержимого другими людьми. Пломбирование, обнаруженное в Тель-Цафе, особенно важно, потому что это первое свидетельство использования пломб для маркировки грузов или закрытия силосов или амбаров. Когда дверь сарая открывалась, ее печать ломалась — верный признак того, что там кто-то был и что содержимое внутри было затронуто или украдено. «Даже сегодня подобные типы пломб используются для предотвращения взлома и кражи», — пояснил Гарфинкель. «Оказывается, это уже использовалось 7 000 лет назад землевладельцами и местными администраторами для защиты своей собственности». Фрагмент шириной менее сантиметра был найден в отличном состоянии из-за засушливого климата долины Бейт-Шеан. Уплотнение обозначено симметричными линиями. Хотя многие печати, найденные в Первом храме Иерусалима (около 2 600 лет назад), включают личное имя, а иногда и библейские фигуры, печать Тель-Цаф относится к доисторической эпохе, когда письменность еще не использовалась. Эти печати были украшены геометрическими фигурами вместо букв. Тот факт, что на оттиске печати нанесены две разные печати, может указывать на форму коммерческой деятельности, при которой в сделке участвовали два разных человека. Найденный фрагмент подвергся тщательному анализу, прежде чем исследователи смогли определить, что это действительно оттиск пломбы. По словам Гарфинкеля, это самое раннее свидетельство того, что печати использовались в Израиле примерно 7 000 лет назад для подписания поставок и закрытия складских помещений. Хотя пломбы были найдены в этом регионе 8 500 лет назад, отпечатки печатей того времени не найдены. «На этом самом месте у нас есть доказательства контактов с народами из Месопотамии, Турции, Египта и Кавказа», — добавил Гарфинкель. «Нигде на Ближнем Востоке нет доисторических памятников, которые бы свидетельствовали о такой торговле экзотическими товарами на большие расстояния, как то, что мы нашли на этом конкретном месте».Основываясь на тщательном научном анализе глины печати, исследователи обнаружили, что она была получена не из местных источников, а на расстоянии не менее десяти километров. Другие археологические находки на этом месте свидетельствуют о том, что жители Тель-Цаф находились в контакте с населением далеко за пределы древнего Израиля. Это место также дало подсказки о том, что этот район был домом для людей со значительным достатком, которые строили большие склады, что свидетельствует о значительном социальном развитии. Это свидетельство указывает на то, что Тель-Цаф занимал ключевое положение в регионе, обслуживая как местные общины, так и людей, проезжающих через него. «Мы надеемся, что продолжающиеся раскопки в Тель-Цафе и других местах того же периода времени предоставят новые доказательства, которые помогут нам понять влияние региональных властей на юге Леванта», — заключил Гарфинкель. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/229702