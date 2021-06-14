В Италии нашли эзотерический бассейн, которому 3500 лет

Археологи провели исследование древнего обетного бассейна, обнаруженного в 2004 году на севере Италии в городе Ночето. Ученые выяснили, что хорошо сохранившийся резервуар построен около 1432 года до нашей эры и спустя достаточно короткий период времени был заброшен. Обетная ванна связана с культурой террамар бронзового века и предназначалась, скорее всего, для ритуальных практик. Статья опубликована в журнале PLOS One.

Весной 2004 года в ходе строительных работ в центре города Ночето на севере Италии обнаружили на одном из холмов фрагменты керамики и деревянные столбы. Последовавшие археологические раскопки позволили найти уникальный объект, относящийся к культуре террамар бронзового века, расцвет которой пришелся на середину II тысячелетия до нашей эры. Находка представляет собой большую ванну площадью 12 × 7 метров и глубиной около 4 метров. Она получила название Васка Вотива («обетный бассейн»).

В ходе раскопок археологи обнаружили более 100 целых или разбитых керамических сосудов, миниатюрные серебряные и золотые изделия, фигурки животных. Исследователи предварительно отнесли объект к концу XV – концу XIV века, то есть к эпохе средней бронзы. Кроме того, под хорошо сохранившимся верхним резервуаром, сделанным в основном из дуба, археологи обнаружили схожую более раннюю и разрушенную конструкцию, которая, вероятно, рухнула в ходе строительства.

Раскопки нижнего резервуара

Мауро Кремаски (Mauro Cremaschi) из Миланского университета совместно с учеными из США, Италии и Кипра провел исследование хорошо сохранившегося деревянного сооружения Васка Вотива в Ночето, относящегося, предположительно, к среднему бронзовому веку. Археологи поставили себе задачу уточнить с помощью дендрохронологического и радиоуглеродного методов время строительства объекта.

Для проведения дендрохронологического анализа исследователи получили 28 образцов древесных колец (25 –дубовых, 3 – вязовых). Ученые отметили, что 20 из 25 образцов получены из дубовых досок, отражающих менее 1/8 полного поперечного сечения бревна. Остальные восемь, то есть пять дубовых и три вязовых, имели от половины до полного поперечного сечения цельных бревен. Исследователи смогли выяснить, что некоторые бревна и доски из нижней части конструкции повторно использовались при строительстве верхней.

Радиоуглеродная датировка проводилась на 11 полученных образцах из дерева. Ее результаты показали, что нижний резервуар в Ночето был построен около 1444 года до нашей эры, а верхний – около 1432 года до нашей эры. Ученые также выяснили, что сооружение использовалось достаточно недолго и, скорее всего, было заброшено между 1423–1380 годами до нашей эры.

Археологи обнаружили, что полученные датировки и анализ керамики из нижнего резервуара указывают на связь со стоянкой Монтале – близлежащего поселения, относящегося к культуре террамар. Вместе с тем керамика из верхнего резервуара соответствует несколько более продвинутому этапу. Ученые отметили, что не смогли установить точных причин обрушения нижней части конструкции. Возможно, это стало следствием ошибки при строительстве, но они не исключили природные катаклизмы, например, землетрясение, так как район Ночето сейсмически активен.

Фрагменты керамики из нижнего резервуара

Археологи заметили, что период, к которому относится сооружение, характеризовался значительными изменениями в культуре террамар. Например, появились зачатки новой погребальной практики – кремации умерших, которая в дальнейшем стала доминирующей в регионе. Параллельно шли изменения окружающей среды и характера землепользования. Так, вырубались леса и расширялись пашенные земли и пастбища.

Ученые задаются вопросом, как были связаны Васка Вотива и местные верования с изменявшимся контекстом. По мнению исследователей, этот объект служил для ритуальных практик, связанных с водой, ее добычей, хранением и использованием. Васка Вотива находится на вершине холма, а не в центре поселения, от нее не проходит никаких видимых стоков или каналов. Внутри самого резервуара осадок и отложения указывают на то, что здесь не проводилась очистка, а это следовало ожидать увидеть, если бы резервуар использовался регулярно. Учитывая местоположение и впечатляющий набор объектов материальной культуры, обнаруженный здесь, археологи пришли к выводу, что резервуар связан с культурными и ритуальными практиками и верованиями.