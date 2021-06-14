В центре Новосибирска взорвалась АЗС — 16 пострадавших

Число пострадавших на АЗС в Новосибирске, где произошли взрывы и пожар, увеличилось до 16. Среди них — двое сотрудников МЧС.
Количество пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска достигло 16.
«Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Пять человек находятся в тяжелом состоянии.
АЗС «Еврогаз» загорелась вечером 14 июня. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах, это подтвердили и в самой компании. Столб огня и дым виден с различных точек города.
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