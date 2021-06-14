Харрисон Форд проезжает по 64 км в день на велосипеде ради роли «Полное разочарование»: как на самом деле выглядит тело 44-летнего Спока из «Стартрека» » В центре Новосибирска взорвалась АЗС — 16 пострадавших Число пострадавших на АЗС в Новосибирске, где произошли взрывы и пожар, увеличилось до 16. Среди них — двое сотрудников МЧС. Количество пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска достигло 16. «Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», — сказал собеседник агентства. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. АЗС «Еврогаз» загорелась вечером 14 июня. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах, это подтвердили и в самой компании. Столб огня и дым виден с различных точек города.