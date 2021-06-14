Украина готова в суде добиваться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Азии

Украина готова подать иск против российской компании «Газпром», если она откажется содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины. Об этом в понедельник сообщил руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью газете «Файнэншл таймс».

Как сообщил Витренко, «Нафтогаз» готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Центральной Азии по трубам «Газпрома». «Если они («Газпром» — прим. ТАСС) откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд», — заявил Витренко, отметив, что этот процесс может занять несколько лет.

«Речь идет о десятках млрд кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», — добавил глава «Нафтогаза».

Ранее Витренко заявлял, что «Нафтогаз» рассмотрит возможности инициирования новых арбитражных разбирательств против «Газпрома», что позволяет действующий контракт по транзиту газа.

В феврале 2020 года Витренко в должности исполнительного директора «Нафтогаза» сообщал, что украинская сторона может подать иски к «Газпрому» в части «злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением» по новому транзитному контракту и по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также переуступки долговых обязательств «Росукрэнерго». Тогда он заявлял, что сумма исков к «Газпрому» может составить около 17,3 млрд долларов.