Ученые изобрели наушники для измерения уровня алкоголя в крови

Специалисты Токийского медицинского университета изобрели наушники, позволяющие измерять уровень алкоголя в крови. Описание разработки опубликовано в журнале Scientific Reports.

Прибор способен в режиме реального времени собирать данные из паров этанола, которые выделяет кожа ушей. Устройство состоит из специальной камеры для сбора газа, окружающей ухо, и биохимического датчика. При обнаружении в организме следов алкоголя загорается световой индикатор, яркость которого говорит о концентрации спиртного.

По словам ученых, такой способ сбора информации надежнее, чем измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. При этом данный прибор можно использовать и для других целей. Например, для диагностики различных заболеваний и оценки метаболизма организма.