Топ-10 лучших триллеров, которые не позволят тебе оторваться от экрана

Аналитики сайта MetaCritic составили список лучших триллеров, основанный на отзывах известных кинокритиков и зрителей. Фильмы из этого рейтинга заставят тебя понервничать.

Возглавляет список фэнтезийно-драматический фильм 2006 года «Лабиринт Фавна» («El laberinto del fauno»). В нем режиссер Гильермо дель Торо показал необычное видение маленькой девочки на события в Испании, где разворачивается Гражданская война. В киноленте переплетаются реальный и сказочный миры. Поверь, Лабиринт Фавна заставит тебя задуматься и поиграет на всех струнах твоей души.

Следом идет драма 2019 года «Ирландец» («The Irishman»), которая рассказывает о наемном убийце, который когда-то работал на мафию. В фильме показаны различные этапы жизни главного героя, который с годами становится заметной фигурой в криминальном мире.

Далее критики рекомендуют обратить внимание на криминально-драматический триллер 2006 года «Отступники» («The Departed»). В центре сюжеты два товарища, которые оказались по разные стороны закона. Один работает на полицию, а другой — на мафию. Чем закончится их противостояние — узнаешь после просмотра.

ТОП-10 лучших триллеров по версии критиков:

«Лабиринт Фавна» («El laberinto del fauno»), 2006;

«Ирландец» («The Irishman»), 2019;

«Отступники» («The Departed»), 2006;

«Неограненные драгоценности» («Uncut Gems»), 2019;

«В тени» («Under the Shadow»), 2016;

«Хорошие времена» («Good Time»), 2017;

«Потерянная пуля» («Lost Bullet»), 2020;

«Я подумываю со всем этим покончить» («I’m Thinking of Ending Things»), 2020;

«Суд над чикагской семеркой» («The Trial of the Chicago 7»), 2020;

«Игра Джеральда» («Gerald’s Game»), 2017.