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«Тихое место 2» преодолел отметку в 100 млн долларов в США

«Тихое место 2» преодолел отметку в 100 млн долларов в США — это лучший результат за всё время пандемии
Таких же результатов должен добиться и фильм «Годзилла против Конга».

  • Ни один фильм с начала пандемии коронавируса до сих пор не достигал отметки в 100 млн долларов в США — по итогам выходных касса фильма составляет 108 миллионов (плюс 80 миллионов на международном рынке). Причем, сиквел «Тихого места» — первый за несколько месяцев фильм, вышедший только в кинотеатрах. Затем он также появится на сервисе Paramount Plus.
  • Хоррор Джона Красински также стартовал лучше всех остальных фильмов в эпоху пандемии: за первый уик-энд с 28 по 30 мая картина собрала в США 48 миллионов долларов.
14 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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