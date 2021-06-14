Илон Маск получит первую премию в Tesla Домашний цветок продали на аукционе за 19 тысяч долларов » «Тихое место 2» преодолел отметку в 100 млн долларов в США «Тихое место 2» преодолел отметку в 100 млн долларов в США — это лучший результат за всё время пандемии

Таких же результатов должен добиться и фильм «Годзилла против Конга». Ни один фильм с начала пандемии коронавируса до сих пор не достигал отметки в 100 млн долларов в США — по итогам выходных касса фильма составляет 108 миллионов (плюс 80 миллионов на международном рынке). Причем, сиквел «Тихого места» — первый за несколько месяцев фильм, вышедший только в кинотеатрах. Затем он также появится на сервисе Paramount Plus.

Хоррор Джона Красински также стартовал лучше всех остальных фильмов в эпоху пандемии: за первый уик-энд с 28 по 30 мая картина собрала в США 48 миллионов долларов.