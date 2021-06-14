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Регина Тодоренко уехала из России и узнала о смерти близкого

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в сторис Instagram, что узнала о смерти близкого родственника в свой день рождения. При этом блогерша уехала из России в Турцию для проведения праздника.

«Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша», — написала ведущая. Она пояснила, что теперь каждый день рождения будет помнить об этом круговороте жизни. «Одна душа уходит, чтобы освободить место для другой», — заметила Тодоренко.

Судя по сторис, блогерша узнала о смерти родственника уже в Турции, куда прилетела, чтобы отдохнуть и отметить день рождения вместе с семьей. Она не стала уточнять, что же случилось с близким человеком, а также где он скончался. «Я знаю, ты хотел, чтобы мы шли дальше, улыбаясь по жизни», — добавила она.

Тодоренко улетела из Москвы в Анталию через Стамбул без супруга Влада Топалова, о чем сообщила подписчикам в отдельном посте и сторис. Певец пока не может летать из-за недавно перенесенной операции.

14 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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