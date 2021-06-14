Президент Замбии потерял сознание на параде

В столице Замбии Лусаке 64-летний президент Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде. Об этом пишет местное издание Zambia Watchdog.

По информации агентства, глава государства почувствовал внезапное головокружение, но сразу пришел в себя и поехал в свою резиденцию. Лунгу заверил, что чувствует себя хорошо и продолжает исполнять президентские обязанности.

Вскоре после этого стало известно о госпитализации первого президента страны, 97-летнего Кеннета Каунды. Он прозодит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. Причина госпитализации основателя национальной государственности не уточняется.