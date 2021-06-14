Президент Литви нагадав про обіцянки НАТО дані Україні більше, ніж 10 років назад

Північноатлантичний альянс має дотриматися обіцянок щодо перспектив про членство в НАТО, які були озвучені для Грузії та України.

Про під час прибуття на саміт НАТО в Брюсселі заявив президент Литви Гітанас Науседа. Трансляція прибуття лідерів Альянсу триває на сайті НАТО.

“Ми вітаємо політику відкритих дверей НАТО, перш за все маючи на увазі наших сусідів і друзів – Грузію і Україну. Обіцянки, які ми дали Україні та Грузії, мають буди збережені. Нагадаю, що ми дали обіцянки на саміті у Бухаресті в 2008 році щодо перспектив членства”, – підкреслив Науседа.

За його словами на саміті НАТО необхідно розглянути не тільки загрози, що йдуть від Росії, але і від Білорусі.

“Саміт проходить дуже вчасно, адже ми бачимо різні загрози. Я представляю одну з балтійських країн, які бачать різні загрози зі сходу, які йдуть від Росії, а останнім часом і з Білорусі. Ми хочемо обговорити колективну безпеку, для якої потрібні більші фінансові можливості, які ми обговоримо в рамках стратегії-2030”, – нагослосив президент Литви.

Він також зауважив, що білоруський режим стає реальною загрозою.

“Ми бачимо намагання Росії проковтнути цю країну, створити плацдарм. Білорусь втрачає останні ознаки незалежності і єдність критично важлива для НАТО”, – сказав він.