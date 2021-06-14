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Президент Литви нагадав про обіцянки НАТО дані Україні більше, ніж 10 років назад

Президент Литви нагадав про обіцянки НАТО дані Україні більше, ніж 10 років назад

Фото Facebook

Північноатлантичний альянс  має дотриматися обіцянок щодо перспектив про членство в НАТО, які були озвучені для Грузії та України.

Про під час прибуття на саміт НАТО в Брюсселі заявив президент Литви Гітанас Науседа. Трансляція прибуття лідерів Альянсу триває на сайті НАТО.

“Ми вітаємо політику відкритих дверей НАТО, перш за все маючи на увазі наших сусідів і друзів – Грузію і Україну. Обіцянки, які ми дали Україні та Грузії, мають буди збережені. Нагадаю, що ми дали обіцянки на саміті у Бухаресті в 2008 році щодо перспектив членства”, – підкреслив Науседа.

За його словами на саміті НАТО необхідно розглянути не тільки загрози, що йдуть від Росії, але і від Білорусі.

“Саміт проходить дуже вчасно, адже ми бачимо різні загрози. Я представляю одну з балтійських країн, які бачать різні загрози зі сходу, які йдуть від Росії, а останнім часом і з Білорусі. Ми хочемо обговорити колективну безпеку, для якої потрібні більші фінансові можливості, які ми обговоримо в рамках стратегії-2030”, – нагослосив президент Литви.

Він також зауважив, що білоруський режим стає реальною загрозою.

“Ми бачимо намагання Росії проковтнути цю країну, створити плацдарм. Білорусь втрачає останні ознаки незалежності і єдність критично важлива для НАТО”, – сказав він.

14 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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