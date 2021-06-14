«Полное разочарование»: как на самом деле выглядит тело 44-летнего Спока из «Стартрека»

Физическая форма 44-летней звезды «Стартрека» разочаровала фанатов. На днях папарацци подловили Закари Куинто во время возвращения с тренировки и показали, как на самом деле выглядит знаменитость, несмотря на регулярные занятия спортом.

Как и многие другие звезды, Куинто активно поддерживает культуру бега и сам нередко попадался за этим занятием. Казалось бы, актер должен превосходно выглядеть, но не тут-то было: на обнародованных папарацци снимках видно, что под черной футболкой звезды скрывается лишний вес.

Ноги актера при этом выглядят достаточно стройными, а футболка добавляет верху еще большей массивности из-за того, что заправлена в шорты.

В Сети снимки уже поспешили окрестить «полным разочарованием». Зарубежные фолловеры не могут поверить, что Куинто так запустил себя.

«Мне кажется, раньше он был красавчиком», «Стареет», «Спок, нет, только не ты, пожалуйста», «Мне больно видеть это», «Ему же еще нет 50. Тогда почему все так плохо?», «Закари, бери себя в руки, срочно», — взывают к нему представительницы слабого пола.

Источник фото: Legion-media

Автор: Алина Крылова