Подсчитана точная скорость МКС на орбите с помощью обыкновенных фото

С момента прибытия на Международную космическую станцию (МКС) в начале этого года астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Песке сделал множество фотографий Земли и других объектов. Теперь он запустил новый проект, который включает в себя съемку изображений, пытающихся передать высокую скорость, с которой космическая станция движется по орбите вокруг Земли.

Орбитальная скорость МКС составляет около 28 тыс. км/ч, это около 7,6 км в секунду. «Снимок, сделанный во время пробного использования фототехники, с которой я экспериментировал. Она передают скорость, с которой мы летим (28 800 км/ч!). Это изображение — одна 30-секундная экспозиция Земли ночью. Следы, которые вы видите — это звезды и городские огни. Дальше будет больше!».

МКС находится на высоте около 400 км над поверхностью Земли и совершает оборот вокруг нашей планеты раз в 90 минут. Это означает, что станция огибают Землю примерно 16 раз за 24 часа.

В НАСА отметили, что можно получить более четкое представление о том, как быстро МКС движется в космосе, подписавшись на систему оповещения НАСА. Она позволит узнать, когда космическая станция проходит над вами. В ясную ночь или ранним утром солнечные лучи, отражающиеся от солнечных батарей станции, позволяют легко заметить МКС невооруженным глазом.