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Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 — первые кадры и видео

Компания Microsoft показала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl. Также на 90-минутной конференции американской компании на E3 2021 была названа дата выхода проекта. Информация опубликована на сайте игрового подразделения Mirosoft.

Отмечается, что релиз состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и на ПК (в игровых онлайн-магазинах Steam, EGS и Microsoft Store), а также в Xbox Game Pass, сервисе Microsoft, предоставляющем доступ к библиотеке игр по подписке. Предзаказ игры был запущен в день показа геймплея.

В ролике игрокам показали болота из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, расположенный недалеко от Припяти, а также новый датчик под названием Гилка. В трансляции появился и Сергей Григорович, создатель серии.

14 июня, 2021 | Category: Видео, Новости, США, Украина, Шоу-бизнес
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