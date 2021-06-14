Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 — первые кадры и видео

Отмечается, что релиз состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и на ПК (в игровых онлайн-магазинах Steam, EGS и Microsoft Store), а также в Xbox Game Pass, сервисе Microsoft, предоставляющем доступ к библиотеке игр по подписке. Предзаказ игры был запущен в день показа геймплея.

В ролике игрокам показали болота из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, расположенный недалеко от Припяти, а также новый датчик под названием Гилка. В трансляции появился и Сергей Григорович, создатель серии.