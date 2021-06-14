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Музыканта Владимира Кузьмина внезапно госпитализировали

Музыкант Владимир Кузьмин на своей странице в Instagram сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом. При этом гитарист отметил, что чувствует себя нормально.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной», — написал Кузьмин.

Фанаты певца пожелали ему скорейшего выздоровления: «Владимир, здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Хотим слышать тебя еще очень долго!», «Выздоравливайте, берегите себя!», «Все будет хорошо».

14 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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