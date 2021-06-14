Мэттью Перри ушел в запой и саморазрушение после разрыва с невестой

До встречи с Молли актер долгое время боролся с алкоголизмом и зависимостью от «Викодина».

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри начал встречаться с литературным агентом Молли Гурвиц два года назад, когда пребывал в глубоком кризисе. Успешный, на первый взгляд, актер годами страдал от алкоголизма, который развился у него еще в 24 года.

Ситуация усугубилась после аварии на водном мотоцикле в 1997 году, когда актеру прописали сильные обезболивающие препараты, от которых у него впоследствии развилась зависимость. Вернуться к нормальной жизни Перри удалось, когда он встретил Молли.

В ноябре 2020 года пара объявила о помолвке, тогда Мэттью заявлял, что собирается жениться на «величайшей женщине на планете». Однако вскоре после выхода спецвыпуска «Друзья: Воссоединение» стало известно, что пара рассталась.

В тот момент партнеры по фильму решили сплотиться вокруг Перри и помочь ему. Как сообщил инсайдер журналистам Woman’s Day, все видели, что он не в порядке.

«Дэвид, в частности, был ошеломлен тем, насколько он [Мэттью Перри] постарел. Мэтт и Дэвид посчитали своим долгом оказать ему профессиональную помощь, в которой он нуждается», — рассказал инсайдер.

Также многие обратили внимание на подозрительно невнятную речь Мэттью во время трансляции сериала и заподозрили актера в срыве. Близкий к Перри источник пояснил The Sun, что в тот день у звезды была экстренная зубная операция. Но фанаты уверены — актер в запое и похоже ему сейчас совсем нелегко.

Источник фото: Legion-Media