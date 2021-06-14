Макрон и Джонсон поссорились на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон поссорились во время саммита G7 из-за Brexit, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

По данным газеты, Джонсон говорил о переговорах с Северной Ирландией по поводу выхода Британии из ЕС и спросил Макрона, что бы тот сделал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было бы ввозить в Париж. Макрон заявил на это, что сравнение некорректно, так как Париж и Тулуза находятся в одной стране. Как пишет газета, французский президент «ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании».

Джонсон в разговоре с помощниками выразил недоумение из-за комментария Макрона и позже в разговоре со Sky News намекнул на эту ситуацию, сказав, что некоторым лидерам следует «вбить себе в голову», что Британия — единая страна.

При этом Reuters пишет со ссылкой на источник во французском дипломатическом корпусе, что Джонсон использовал вопрос Brexit для того, чтобы во время саммита «отвлечь внимание от реальных проблем».

В субботу Макрон заявил Джонсону о необходимости «перезагрузки» отношений их стран, передает France24 со ссылкой на источник. При этом французский лидер подчеркнул, что это возможно, если Британия «будет держать свое слово перед европейцами», имея в виду выполнение Лондоном всех условий соглашения о Brexit.

Саммит G7 проходил в Корнуолле. Лидеры стран обсуждали борьбу с коронавирусом и изменениями климата, отношения с Россией и Китаем. В итоге они договорились выделить бедным государствам 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19, а также ускорить производство препаратов и их поставки, выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией, и решили сократить улеродные выбросы до нуля не позже 2050 года.