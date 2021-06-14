Лобода навсегда отказалась от услуг продюсеров после скандала

Певица Светлана Лобода заявила об отказе от услуг продюсеров после расторжения контракта с продюсером Нателлой Крапивиной. Об этом она написала в своем Instagram.

«В моей жизни продюсеров больше не будет», — заявила она.

Лобода добавила, что не поддерживает сказанные бывшим продюсером слова о выступлении Филиппа Киркорова и рэпера Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». «Считаю, что подобная форма выражения эмоций не допустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять», — добавила она.

По словам исполнительницы, она хорошо знает Крапивину и предполагает, что та уже жалеет о произошедшем. Певица также отметила, что благодарна продюсеру за 11 лет сотрудничества и сожалеет о ее уходе из команды. «Она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда», — написала Лобода.

Ранее Нателла Крапивина в своем Telegram-канале назвала номер Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ» «паноптикумом в чистом виде». Она добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». По ее словам, шоу-бизнес все больше напоминает цирк-уродов.

В ответ Филипп Киркоров записал видео, в котором обвинил Лободу и ее команду в плагиате выступления Бейонсе. Певец назвал Нателлу Крапивину человеком двойных стандартов и заявил, что фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.