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Лидеры G7 заявили о готовности противостоять России

Участники саммита G7 в итоговом коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей, когда потребуется, информирует Bloomberg.

«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе», — сказано в документе.

Лидеры семи стран в очередной раз потребовали от Москвы прекратить «дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия», в том числе «вмешательство в демократические системы других государств».

Трехдневный саммит сегодня завершился в британском Корнуэлле.

14 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США
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