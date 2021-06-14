Лидеры G7 заявили о готовности противостоять России

Участники саммита G7 в итоговом коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей, когда потребуется, информирует Bloomberg.

«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе», — сказано в документе.

Лидеры семи стран в очередной раз потребовали от Москвы прекратить «дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия», в том числе «вмешательство в демократические системы других государств».

Трехдневный саммит сегодня завершился в британском Корнуэлле.