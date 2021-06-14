Макрон и Джонсон поссорились на саммите G7 Ученые изобрели наушники для измерения уровня алкоголя в крови » Ленни Маклин — величайший подпольный боец Британии Помните, в фильме «Карты, деньги, два ствола» был такой персонаж, Барри «Креститель»? Настоящее чудовище, прожженный уголовник, который получил свое прозвище за то, что топит людей для Гарри «Топора». Так вот, это тот редкий случай, когда актер — еще круче и еще жестче, чем его персонаж.



Ленни Маклин был глыбой, зверем. Он был величайшим бойцом подпольного ринга, какого только знала Британия. А она, уж поверьте, всякого навидалась. Неостановимый, как бронепоезд, вся его жизнь — сплошная череда насилия и сломанных носов. Он успел поучаствовать в 4 000 неофициальных боев на ринге и еще столько же драк развязал вне ринга. Он дрался и дрался, чуть ли не каждый божий день. Однажды его спросили: «Ленни, ты жалеешь о чем-нибудь в своей жизни?», — и он ответил: «Только об одной вещи: однажды я так сильно избил одного парня во время схватки, что тот остался без носа. Подчистую. Охеренно некрасиво вышло!». Ирландец Ленни Маклин родился в Лондоне в 1949. Во Вторую мировую его папаша был морским пехотинцем, а после служил в Индии. Там он подцепил какую-то неведомую тропическую болячку и вернулся домой уже практически при смерти. Когда малышу Ленни было 4 года, его отец умер, а мать вышла замуж снова. Опять за ирландца, но это был не добрый падди, а мерзкий алкаш и преступник, который бил пасынка как чертову грушу. «В 5 лет отчим сломал мне ногу. В 6 — челюсть. В 7 — несколько ребер. Он без устали метелил меня вплоть до 12», — рассказывал сам Маклин в одном из интервью. Когда Ленни было 12, его новый папаша так сильно избил его брата, что тот едва не умер. Тогда его двоюродный дед подкараулил отчима и отмудохал его самого до полусмерти, пообещав на следующий раз перерезать глотку. Избиения прекратились, и у мальчика появился герой. Правда, сам дед был тем еще персонажем — гангстер, рэкетир и, вроде как, убийца — но других моральных ориентиров на районе просто не было. Ленни начал помогать деду в бизнесе. Парень, которому не было и 15, промышлял рэкетом и работал курьером для банды. Уже тогда стало ясно: этот пацан — просто зверь в драке, ему напрочь отшибает мозги, стоит ему с кем-то поцапаться. Вскоре умерла его мать, и на смертном одре она взяла с Ленни клятву о том, что он не станет убивать отчима. Это, как вы понимаете, единственное, что спасло ублюдка от расправы. После смерти матери Маклина больше ничего не держало дома. Он пошел по дороге, устланой выбитыми зубами. Свернуть Первая же официальная работа не задалась: Ленни ушел с нее, избив своего начальника. Потом были драки, снова рэкет и исправительная школа для малолетних правонарушителей. Фактически это была тюрьма, где все били всех. В этих стенах Ленни окончательно убедился в том, что махать кулаками — это его призвание. Здесь он дрался почти каждый день и из этой, с позволения сказать, «школы» вышел тем еще громилой. Помните момент с цыганами из «Большого куша»? Главные герои покупают у них фургон, тот оказывается паршивым, но цыгане предлагают пари: их боец против бойца горожан — выигравший получает фургон и 500 фунтов. На самом деле, это отсылка к реальной истории из жизни Ленни Маклина, которую Гай Ричи вставил в сценарий как дань уважения. Ленни на тот момент было что-то около 19 лет. Он купил у ирландских цыган дешевый автомобиль, который сдох за первым же поворотом. Разъяренный Маклин ворвался к цыганам, чтобы вернуть свои деньги, но те попросили его не горячиться и предложили заключить с ними пари: «Ты, вроде, мальчик крепкий, давай так: бьемся об заклад, дерешься с нашим пацаном, делаем ставки, кто выиграл — получает чертову машину и 500 фунтов. По рукам?». Ленни согласился. «Пацаном» оказался амбал ростом около 210 см и весом около 130 кило. Даже Маклин со своим ростом 188 на его фоне смотрелся как школьник. Но ставки были сделаны, и меньше чем через минуту амбал лежал в отключке. Чего цыгане не знали, так это того, что Ленни лет с 12 каждый день только и делает, что дерется, а в припадках ярости похож на гориллу. Потом была тюрьма, где Ленни познакомился с легендарным Чарльзом Бронсоном (удивительно, но они не подрались!). В тюрьме — снова драки, почти каждый день, и из всех Маклин вышел победителем. Выйдя, он тут же успешно влился в индустрию подпольных боев. Не то чтобы деньги лились рекой, но Ленни размазывал всех. Долгое время у него не было ни единого поражения. Он дрался и дрался. Он ломал носы и выбивал зубы, толпа обожала его. Вскоре его знал чуть ли не весь Лондон, а после — и вся страна. Ленни ездил по Англии, Шотландии и Уэльсу и нигде не терпел поражений. Глыба, монстр, он получил прозвище «Губернатор» за свою основательность и манеры джентльмена за пределами ринга. Проведя 4000 боев, Ленни начал уставать. Кости его рук деформировались и начали крошиться. Пошли первые серьезные поражения. Но какие это, черт возьми, были поражения! Лишь однажды Маклин столкнулся с еще большим безумцем на ринге. Его звали Рой Шоу, по прозвищу «Красавчик». Вот тот был сумасшедшим официально. Если Ленни просто рвало крышу, стоило начаться драке, тот вообще закончил свои дни в дурке. Рой был настолько неуправляемым, что его пытались лечить шоковой терапией и даже намеревались сделать лоботомию. В общем, когда Шоу надрал задницу Маклину, все не особо удивились: это была битва двух доисторических титанов. Потом Ленни отыгрался и дважды вырубил «Красавчика». Но было понятно: пора поумерить пыл. Например, драться не каждый день, а хотя бы через один. Зато дела в жизни у Ленни шли в гору. Он открыл собственный бордель на пару со знаменитым гангстером, одним из братьев Крэй. Попутно подрабатывал вышибалой в самых злачных местах Лондона. Тут он получил новое прозвище «Лин Десять Мужиков» за то, что однажды действительно отмудохал 10 разбушевавшихся клиентов. 6 из них остались лежать на полу, 4 — сбежали, что было весьма мудро с их стороны. У такого человека всегда много врагов, и те прекрасно понимали, что драться с Ленни бессмысленно. Они пытались его зарезать и дважды стреляли в него из огнестрела. Маклин чудом выжил. Еще более неприятная история вышла, когда какой-то наркоман попытался расстрелять Ленни, пробравшись прямо к нему в дом. Вскоре того нашли мертвым — чисто окровавленная котлета — но Маклин всю жизнь открещивался от убийства. Тем более, его в итоге и так посадили за одно. В 1992 году в заведение, где Ленни работал вышибалой, пришел клиент, который вел себя очень некрасиво: лез драться, приставал к женщинам, а потом начал просто мочиться на пол. Маклин вышвырнул его, но слегка пересталарся, так что бузотер помер. Ленни повезло, и его закрыли всего на 18 месяцев. Очень щадяще, практически за превышение пределов самообороны. 30 лет драк дали о себе знать. Ленни устал, хоть и не размяк. Он завел семью и попытался сделать все, чтобы его собственные дети не столкнулись с миром насилия, в котором он плавал по уши с четырех лет. Сын и дочь вспоминают его как огромного добряка, который постоянно развлекал их и не тронул и пальцем. Даже не хлопал по жопе — бить детей было ниже его достоинства. Всю свою ярость он вымещал на ринге, так что в обыденной жизни оставался спокойным и несколько ленивым мужчиной, настоящий флегматик. В 1997-м он снялся в «Пятом элементе» и даже скорешился с Брюсом Уиллисом, показав ему пару приемов старой школы. В 1998-м Ленни Маклин сыграл Барри «Крестителя» в фильме «Карты, деньги два ствола». Жуткий и опасный тип, от которого кровь стынет в жилах, вышел у него прекрасно. Но он просто играл самого себя. В свое время Гай Ричи даже хотел снять биографическое кино о жизни Маклина, причем играть его должен был Винни Джонс. Так что «Большой куш» изначально мог быть именно рассказом о жизни Ленни. Ленни не дожил до премьеры фильма всего месяц. У него нашли рак мозга, который сгубил его мгновенно — как удар бронепоезда. Такого, каким был сам Маклин. Максим Бутко