Кира Найтли эффектно позировала для Harper’s Bazaar

Знаменитая британская актриса Кира Найтли украсила обложку нового номера журнала Harperʼs Bazaar Великобритания. Соответствуюещие снимки опубликованы в глянце.

На страницах модного глянца зведа появилась в роскошных нарядах от Chanel, а свои образы дополнила украшениями с бриллиантами и золотом от Chanel Fine Jewellery.

Кира предстала в платье из шелкового жаккарда и наряде из органзы с блестками. Также она примерида твидовое платье, украшенное жемчугом, вышитый шелковый жакет и прочие роскошные накидки от модного дома.

Кроме этого, актриса дала интервью изданию, прогулявшись в заповеднике дикой природы Саффолка с Лидией Слейтер.

Она отметила, что «карантин в целом дался ей очень тяжело, поскольку она осталась без работы и возможности повидаться с близкими. Также она подчеркнула о героизме медиков всего мира, которые стоят на страже борьбы с коронавирусной инфекцией.