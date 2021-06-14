Как устроен израильский танк Merkava

Одним из самых необычных современных танков является израильская Merkava. Машина, эксплуатацию которой начали в 1979, году отличается необычной компоновкой. «Классическое» расположение элементов танка предполагает размещение отделения управления в носовой части, боевого отделения посередине, и моторно-трансмиссионного – в корме.



Большинство современных ОБТ построены по такой схеме. В израильском же танке все совершенно иначе. Ввиду того, что во главу угла поставлена выживаемость членов экипажа, расположение узлов машины всецело подчинено этой цели. Так, мотор здесь располагается в передней части — справа от места механика-водителя. Последний, таким образом, прикрыт не только броней корпуса, но и агрегатами мотора и трансмиссии. Боевое отделение, расположенное в корме тоже укрыто двигателем, а не наоборот. Это позволило разместить контейнеры с выстрелами в самой задней части танка.

«На иллюстрации можно заметить подъем верхней лобовой детали корпуса, который мешал обзору механика-водителя. В Merkava Mk.4 этот дефект устранили»

Первая Merkava была создана в 1979 году под руководством ветерана нескольких войн Исраэля Таля. Пожалуй, руководство проектирования танка солдатом, а не инженером, обусловило необычную конструкцию машины. Хоть она не нова. Еще в 1946 по такой же компоновочной схеме создали французский танк AMX-13, который был на вооружении Израиля – в том числе.

«Merkava Mk.4 на ночных стрельбах. На корме башни крепятся цепи с грузами, которые выполняют роль противокумулятивных экранов»

В первой генерации танк обладал 105-мм копией британской пушки L7 и весил 60 тонн. Начиная с Merkava Mk.3 орудие заменили копией немецкой пушки MG251 – уже гладкоствольной. Тогда же 900-сильный американский мотор уступил место форсированной до 1200 л.с. модификацией. Масса Merkava Mk.4 возросла уже до 70 тонн. Здесь американский мотор и трансмиссию заменили немецкими аналогами – мощностью в 1500 сил.

Особенностью всех машин серии является пружинная подвеска, которая не свойственна современным ОБТ. Ее минусом является большая раскачка при стрельбе сходу. Хотя, израильские военные убеждены, что для ближневосточного театра – это самый подходящий вариант. Вторая необычная деталь – десантное отделение в корме корпуса. Минус – большее заброневое пространство. Плюс: машина, по сути, превращается в сверхвооруженную и защищенную БМП.

«Вид на десантную аппарель в кормовой части корпуса. Этот отсек может вместить носилки с ранеными, дополнительный боекомплект или шесть пехотинцев. Такое совмещение танка и БМП — это следствие доктрины «вялотекущей войны»

Ну что же, давайте посмотрим на внутренние объемы израильского танка глазами членов экипажа.

Механик-водитель

«Место механика-водителя Mk.2. Средний перископический прибор на этой машине уступил место прибору ночного видения»

Расположенный в носу корпуса, слева этот член экипажа прикрыт мотором и трансмиссией. Попасть на свое место водителю «Меркавы» можно как через свой люк, так и через десантное отделение – пройдя все машину вдоль. Обзор обеспечивают три перископических прибора наблюдения. В силу своего положения, водитель «Меркавы» имеет плохой обзор вправо. Смотреть прямо мешал лобовой бронелист с заметной выпуклостью, которую устранили лишь в Mk.4. Тогда же была добавлена камера заднего вида. Помимо этого, самая современная «Меркава» за счет немецкого двигателя и автоматической трансмиссии может разогнать 70-тонный танк до 60 км\ч.

«Место механика-водителя с другого ракурса. Сравнительно узкое место этого члена экипажа обусловлено компоновкой: за правой перегородкой находится двигатель»

Командир

Командир экипажа расположен в башне справа. После усиления бронирования крыши башни на Merkava Mk.4, он стал обладателем единственного башенного люка, который, к слову, можно открыть лишь при помощи механизма. У люка установлен 7,62-мм пулемет FN Mag. Начиная с Mk.3, командир получил практически полный обзор благодаря камерам, охватывающим мертвые зоны машины. Из «классики» — пять перископических приборов и панорамный прицел.

«Командир израильского танка (слева) вооружен 7,62-мм пулеметом FN MAG»

«Место командира Merkava Mk.4. Помимо перископических приборов наблюдения, командиру доступна панорама с тепловизионным каналом и переменной кратностью (х4 — х20). Джойстик в правой руке позволяет дублировать оператора основного орудия»

«Место командира в Merkava Mk.4. Дисплей слева от визира прицела — часть системы VDS-60, позволяющая в реальном времени собирать и записывать данные с поля боя»

«Вид через тепловизионный прицел командира Merkava Mk.4»

«Место командира Merkava Mk.2. За правым плечом командира — штанга механизма открытия люка»

«Merkava Mk.3. Черный блок справа от дисплея отвечает за управление радиосвязью»

«Визир командирского прицела Mk.4»

Заряжающий

Пожалуй, в «Меркаве» самый вооруженный заряжающий среди аналогичных машин. Помимо пулемета у люка, он получил 60-мм миномет, установленный у левой стенки башни. В последней версии танка заряжающий лишился своего люка (и пулемета, соответственно), и машину может покинуть лишь через люк командира или десантное отделение. Снаряды располагаются в специальных контейнерах по четыре штуки. Сами контейнеры выполнены из стекловолокна и обладают термоизоляцией. Пять выстрелов укладки первой очереди расположены на полу башни. Само заряжание – полуавтоматическое: стоит нажать на педаль, и снаряд попадает в казенник. Человеку достаточно его лишь дослать. Боекомплект – 68 выстрелов 105-мм, а в версиях со 120-мм орудием – 47.

«1 — перископический прибор наблюдения заряжающего. 2 — 60 мм миномет, позволяющий вести огонь осколочными, дымовыми и осветительными минами. 3 — казенная часть орудия»

«Место заряжающего в Merkava Mk.4»

«Вид на заряжающего с места механика-водителя. За спиной башнера можно заметить контейнеры кормовой боеукладки»

Наводчик

Оператор основного орудия расположен справа от казенной части орудия. Прицел – с восьмикратный увеличением и тепловизионным каналом. Наведение орудия осуществляется джойстиком. Над ним расположен визир ночного прицела, справа от которого – панель лазерного дальномера и визир оптического прицела. Под этим блоком находится рукоять ручного управления поворотным механизмом башни.

«Место наводчика Mk.2»

«Наводчик Merkava Mk.3. Его взгляд устремлен в визир прицела под которым расположен блок управления лазерным дальномером. Визир слева — тепловизионный канал. Помимо джойстика, под правой рукой этого башнера находится рукоятка привода башни.»

«Вид на поворотный пол башни Merkava Mk.1»

Заключение

В данном материале я не ставил цели перечислить особенности всех модификаций израильского ОБТ. По этой причине, упор был сделан на «рабочих» моментах танка. А в силу того, что снимки внутренних объемов танка одной генерации найти проблематично, здесь в качестве примеров выступают все «Меркавы»: от Mk.1 – до новейшего Mk.4.

«Член экипажа отдыхает в десантном отделении»

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