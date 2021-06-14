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Илон Маск назвал условие для продажи автомобилей Tesla за биткоины

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Такое условие поставил глава компании Илон Маск в своем Twitter.

«Когда появится подтверждение разумного (примерно 50 процентов) использования майнерами чистой энергии и позитивной тенденции на будущее, Tesla продолжит осуществление операций с использованием биткоинов», — указал он.

После этого заявления стоимость криптовалюты подскочила на 10 процентов, до 38 903 долларов за биткойн.

14 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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