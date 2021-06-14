«  
  »

Харрисон Форд проезжает по 64 км в день на велосипеде ради роли

Харрисон Форд проезжает по 64 км в день на велосипеде

Голливудский ветеран (78 лет) Харрисон Форд интенсивно тренируется в перерывах между съемками в фильме «Индиана Джонс 5», которые проходят на территории Англии. По словам окружения актера, его ежедневный режим, в частности, включает 64-км. заезд на велосипеде.

Также он много гуляет, а его рацион обязательно входит спортивное питание. «По тому, что он делает каждый день можно сверять часы. Пробуждение, обед, очень долгая поездка на велосипеде, а затем он на съемочной площадке с 6 вечера. Затем он возвращается в отель около 5 утра. Такие физические упражнения и режим работы были бы большим испытанием для человека вдвое моложе его. Это настоящая самоотдача», — прокомментировал один из анонимных информаторов.

Напомним, что ранее на съемочной площадке и различных локациях была замечена техника с нацистской символикой. Вероятнее всего, это означает, что Индиане Джонсу предстоит новая встреча с его заклятыми противниками. Или же речь идет о каких-то эпизодах из прошлого. Помимо Форда, в картине задействованы такие актеры, как Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Томас Кречманн и другие. Постановщиком выступает Джеймс Мэнголд.

14 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  