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Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя

Легендарний танцівник і хореограф, член журі «Танців з зірками» Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя. 

Про це ТаблоID дізнався з джерел, близьких до родини покійного. 

Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу.

Узимку хореограф кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще у грудні 2020.

 

Григорію Миколайовичу 24-го лютого виповнилося 91

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка Людмила, молодша за нього на 52 роки.

Від двох перших шлюбів хореограф мав дочку Лілію і сина Григорія.

14 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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