Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя

Легендарний танцівник і хореограф, член журі «Танців з зірками» Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя.

Про це ТаблоID дізнався з джерел, близьких до родини покійного.

Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу.

Узимку хореограф кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще у грудні 2020.

Григорію Миколайовичу 24-го лютого виповнилося 91

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка Людмила, молодша за нього на 52 роки.

Від двох перших шлюбів хореограф мав дочку Лілію і сина Григорія.