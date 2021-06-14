Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в США

Автомобиль въехал в толпу зрителей во время проведения гонок на ипподроме в населенном пункте Фабенс американского штата Техас. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что по неизвестным причинам машина выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. По данным телеканала, в результате травмы получили по меньшей мере восемь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены еще три автомобиля.

Судья округа Эль-Пасо Рикардо Саманьего (Ricardo Samaniego) уточнил, что в общей сложности в результате происшествия пострадали 29 человек. На данный момент, личность водителя и его состояние публично не разглашаются.