Форсаж 9 — к самому долгожданному фильму 2021 года

Форсаж 9: Неудержимая сага — сюжет пропитанный бензином и тестостероном, в котором законы физики вне понимания.

На больших экранах картина Джастина Лина F9 — очередной фильм основанный на франшизе «Форсаж».

Бывший преступник Доминик Торетто (Вин Дизель) отходит от дел погрузившись в семью. Но когда его младший брат Якоб (Джон Сина) появляется в плохой компании, безопасность планеты внезапно оказывается в его руках. В своих воспоминаниях Дом обвиняет Якоба в гибели их отца в роковой гонке, выгоняя младшего брата из семьи.

Якоб замешан в заговоре с подлым сыном диктатора Евротраша Отто, который стремится захватить управление над всеми компьютерами на планете, поэтому все зависит от Дома и его супер команды. Чтобы остановить плохих парней, героям предстоят фантастические погони с использованием супер-быстрых и красивых автомобилей.

В первой зрелищной боевой погоне героям нужно пересечь минное поле с армией на хвосте, иначе они попадут под взрыв. Поэтому они проносятся на бешенной скорости, оставляя за собой фантастические разрушения. Дивиз таков: нужно двигаться достаточно быстро иначе вам не повезет.

По сюжету фильма герои даже бросают вызов гравитации… но эти моменты оставим Вам для просмотра)

На экранах автомобильные погони, которые превзойдут все, что фанаты Фарсажа видели раньше.

Невероятный, потрясающий боевик с супер-быстрыми карами и захватывающими видами сочетает в себе масштабные действия и семейные темы. Сюжет немного запутан, но за 149 минут просмотра вы погружаетесь с головокружительной скоростью в эйфорию удовольствия от просмотра.

Чтобы получить максимальное удовольствие от просмотра, картину стоит смотреть на больших экранах.

https://kinoafisha.ua/news/forsa-9-recenziya-k-samomu-dolgojdannomu-filmu-2021-goda