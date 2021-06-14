Фанаты поиздевались над худеющим Уиллом Смитом — звезда «Людей в черном» пытается одолеть лишние килограммы, потея в спортзале. Но не все так просто.

Уилл Смит уже попадал в поле зрения фанатов несколько месяцев назад. Тогда его фото с отчетливо выделяющимся «пивным» брюшком насмешило поклонников, но и заставило их переживать за здоровье любимца. Актер решил взять себя в руки и теперь много времени проводит в спортзале, пытаясь вернуть прежнюю форму.

На новых фото в своем Instagram Уилл действительно выглядит более подтянутым. Смит поделился с фанатами снимком, на котором выполняет упражнения для укрепления мышц живота.

«Только не фотошопьте меня!» — взмолился актер, обращаясь к поклонникам. Разумеется, этот призыв тут же вызвал шквал мемов.

Заботливые поклонники превратили страдания Смита в спортзале в веселый поход в супермаркет, реактивный ранец, на котором актер летит к баскетбольной корзине, и даже в аттракцион «Американские горки».

Актер оценил юмор своих подписчиков и опубликовал лучшие на его взгляд фотожабы у себя в микроблоге.

Источник фото: Legion-media

Автор: Виктория Фроленко