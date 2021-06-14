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«Это серьезное нарушение всех норм»: Дания вызвала посла РФ из-за полетов российских истребителей

Посла РФ в Дании вызвали в МИД этой страны после того, как российские истребители обвинили в нарушении воздушного пространства королевства.

Глава датского ведомства назвал инцидент 11 июня «серьезным нарушением международных норм и правил военных полетов».

«Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — отметил министр, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны Дании заявили, что в пятницу самолеты российских ВВС дважды вторглись в воздушное пространство страны в районе острова Борнхольм.

14 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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