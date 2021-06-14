«Эриксен был мертв»: у игрока сборной Дании по футболу на поле остановилось сердце

В матче 12 июня между Данией и Финляндией у датчанина Кристиана Эриксена остановилось сердце. Ранее сообщалось, что игрок мог упасть без сознания из-за инфаркта.

Как сообщил сегодня тренер датской сборной Каспер Юльманн, футболист пережил остановку сердца.

В свою очередь врач команды Мартин Боесен заявил, что хавбек «был мертв». «У Эриксена остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его, это произошло очень быстро», — рассказал доктор.

По какой причине столь радикальный слом произошел в организме игрока, данных пока нет. «Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить», — отметил Боесен.

Эриксен по-прежнему находится в больничной палате. Накануне медики стабилизировали его состояние, оно уже оценивается как удовлетворительное.