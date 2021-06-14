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Домашний цветок продали на аукционе за 19 тысяч долларов

В Новой Зеландии на аукционе продали домашний цветок за 19 297 долларов. Как сообщает CNN, у растения восемь распустившихся листков.

Отмечается, что всего на торги было подано 248 заявок. Cтавки на «очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную (Rhaphidophora Tetrasperma)» резко поднялись в последние четыре минуты торгов, поскольку два покупателя не желали уступать лот друг другу.

«После жаркой битвы покупателей в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 тысяч просмотров и попало в более чем 1600 списков. Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения», — рассказала представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр. Она также добавила, что рафидофора стала самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным на сайте объявлений.

14 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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