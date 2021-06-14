Цены на нефть обновили максимумы после заявления МИД Ирана

Рынок нефти продолжает забираться на новые максимумы по мере того, как тает перспектива быстрого снятия санкций с Ирана.На торгах в понедельник фьючерсы на сорт Brent закрепились выше 73 долларов за баррель и обновили рекордные значения с апреля 2019 года на фоне заявлений иранского МИД о сложностях, оставшихся по итогам очередного раунда переговоров в Вене.

Хотя сделка по отмене секторальных санкций, в том числе против нефтяного сектора, принципиально согласована, сохраняются нерешенные вопросы — политические, технические, юридические и практические, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

В связи с этим соглашение о возвращении Тегерана в ядерную сделку 2015 года откладывается, признал он, добавив, впрочем, что «нет задач, которые нельзя было бы решить в ходе переговоров».

На 14.42 фьючерсы на в Лондоне торгуются по 73,12 доллара за баррель, прибавляя в цене 0,58%, а ранее поднимались до отметки 73,63 — максимальной за 26 месяцев.

Контракты на WTI в Нью-Йорке обновили рекорды с октября 2018 года, достигая 71,69 доллара за баррель, но откатились к 71,27 доллара после открытия европейских бирж.

Рынок ждал, что отмена нефтяного эмбарго в отношении Ирана состоится до президентских выборов, но «теперь, кажется, этого не произойдет», говорит Джованни Стауново, аналитик UBS.

В результате выборов, которые намечены на 18 июня, президент Хассан Рухани, как ожидается, уступит пост жесткому клирику Эбрахиму Раиси, который хотя и обещал продолжить переговоры в «шестеркой» международных посредников, отказался считать приоритетом внешней политики.

В мае, по данным ОПЕК, Иран качал ежедневно 2,3 млн баррелей в день, увеличив добычу с конца прошлого года на 500 тысяч баррелей ежедневно.

Иранские чиновники обещали вернуть поставки к досанкционным уровням — 3,8 млн баррелей в день — за три-шесть месяцев. Международное энергетическое агентство оценивает потенциал Тегерана скромнее, ожидая 750 тысяч баррелей новых ежедневных поставок до конца года.