Бэтмен Роберта Паттинсона исправит одну из главнейших ошибок франшизы

Перезапуск фильмов о Бэтмене со звездой «Маяка» Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в прокат в марте 2022 года. В новом кинокомиксе у актера есть шанс исправить ошибку, которая повторяется едва ли не в каждом фильме об одном из самых известных супергероев DC.

Своим взглядом на Бэтмена делились многие режиссеры, но зачастую злодеи оказывались намного интереснее протагониста. Джокер, Харли Квин, Ра’с аль Гул, Бейн, Двуликий, Пугало — далеко не полный список суперзлодеев, на фоне которых как Брюс Уэйн, так и его тайное альтер эго блекнут.

В предстоящем «Бэтмене» Роберт Паттинсон намерен показать гораздо более мрачную версию героя. Судя по трейлеру, его главным мотивом станет месть. У зрителей будет возможность исследовать потаенные закоулки психики персонажа, что сделает его гораздо интереснее.

Это не будет очередная история становления, но и опытным назвать героя Паттинсона нельзя. На экране предстанет Брюс Уэйн на втором году его пребывания в роли Темного рыцаря.

Хотя основной акцент наконец перенесут на Бэтмена, в новом фильме он встретит сразу четырех своих врагов: Пингвина, Загадочника, Кармайна Фальконе и Женщину-кошку. Их роли исполнят Колин Фаррелл, Пол Дано, Джон Туртурро и Зои Кравиц.

Источник фото: Legion-Media

Автор: Карпова Яна